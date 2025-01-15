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منوعات
حريق كبير في شقق سكنية في مصر.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
15-01-2025
|
16:00
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اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم في مصر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
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ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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