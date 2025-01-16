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سمكة "غريبة" تضع الصيادين في حيرة من أمرهم... ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
16-01-2025 | 01:00
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أثارت سمكة جدلاً كبيراً في تايلاند بسبب مظهرها الغريب الذي تميّز بشفاه ممتلئة وعملاقة.

وفي التفاصيل، اصطادت مجموعة من الصيادين سمكة البلطي في تايلاند، في 9 كانون الثاني الفائت.

وقال أحد الصيادين: "لقد كنا في حيرة شديدة لأننا لم نر هذا النوع من الأسماك من قبل وقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".
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ولفت الصياد إلى أن السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا إلى عمليات تجميل، وقال مازحاً: "هذه السمكة حصلت على علاجها مجاناً خلافاً للمشاهير".
 
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