حادثة غريبة.. كلبة تقصد عيادة بيطرية لإنقاذ جروها

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لا شك في أن الأمومة أعظم عاطفة عرفتها البشرية، فكيف هي الحال لو تمثلت في كلبة.فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو أظهر كلبة تجرّ جروها الصغير، وهو ينازع حتى أوصلته إلى عيادة بيطرية.وبينما تفاجأ الطبيب بما رأى، أخذ الجرو من أمه الخائفة بكل سرعة، وبدأ عمليات الإنعاش، بينما وقفت الكلبة بعينين تستغيثان.كما أظهر كاميرات العيادة فعلا الجرو الصغير وقد استعاد وعيه إلى حد ما، بعد أن أجريت له الإسعافات الضرورية.إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الصغير لا يزال في العيادة المجهزة بقسم عناية مركزة.يشار إلى أن مصادر تركية كانت نقلت عن الطبيب البيطري، "باتور ألب أوغان"، أن الكلبة ولدت حديثا، لكن جراءها ماتت تباعا.وأكد أن حالة الجرو بدأت تتحسن بالفعل. (العربية)