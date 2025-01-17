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فيديو هزّ المغرب.. مسن يعتدي على امرأة وطفلة صغيرة

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:24
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أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في المغرب، بعدما وثّق اعتداء عنيفًا لرجل مسن على سيدة وطفلتها في مدينة تطوان.

وأظهر الفيديو، الذي صُوّر خلسة، مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى عنف جسدي، حيث انهال الرجل على السيدة بالضرب مستخدمًا عصا، قبل أن يركل الطفلة الصغيرة التي سقطت من الدرج وسط بكائها المرير.
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كما بيّن المقطع كيف تمكن الرجل من إحكام قبضته على المرأة رغم صراخها المستمر، ما دفع العديد من النشطاء للمطالبة بتدخل السلطات لمحاسبته.


وعلق النشطاء بغضب على هذا الاعتداء العنيف، حيث ألقوا باللوم أولا على الشخص الذين كان يصور الفيديو، مستنكرين عدم قيامه بإغاثة السيدة والطفلة رغم صراخهما.

فيما انهالت التعليقات الأخرى بالشتم في حق المعتدي، الذي لم تردعه دموع الصغيرة عن الاستمرار في فعله.

ووصف بعض المعلقين الرجل المسن ذي الجلباب، بالوحش الآدمي الذي خلا قلبه من الرحمة، معتبرين أنه مهما كانت فظاعة ما قامت به السيدة، فلا شيء يبرر تعريضها والطفلة للعنف والاعتداء الجسدي.

وتعود أسباب الخلاف بين الطرفين، وفق ما نقلته مصادر محلية، إلى عجز السيدة عن سداد ما بذمتها من مستحقات إيجار شقة صغيرة، تعود ملكيتها للمسن. (العربية)

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