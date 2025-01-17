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سمكة بشفاه ضخمة تثير ضجة!

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:29
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في مشهد غير مألوف، أدهشت سمكة غريبة الشكل مجموعة من الصيادين في تايلاند، بعد أن بدت شفاهها المنتفخة وكأنها خضعت لحقن "فيلر" تجميلية، ما أثار موجة من الحيرة والدهشة، وأيضاً السخرية.


وعلق أحد الصيادين لصحيفة "دايلي ميل" قائلاً: "لقد شعرنا بالارتباك الشديد لأننا لم نرَ شيئاً كهذا من قبل، لكننا قررنا إطلاقها مجدداً في الماء".
 
وبأسلوب طريف، أضاف الصياد أن السمكة ذكّرته بالمشاهير الذين ينفقون مبالغ طائلة على عمليات التجميل لتكبير شفاههم، قائلاً: "السمكة حصلت على علاجها بالمجان، دون الحاجة إلى زيارة عيادة تجميل كما يفعل بعض المشاهير". (الامارات 24)
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