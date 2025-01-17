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حادثة مأساوية.. مقتل شخص صعقا بالكهرباء

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:30
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أصيب عامل بشركة في مصر، نتيجة إصابته بصعق كهربا، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص في حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن عامل بإحدى الشركات، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال أداء عمله.
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تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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