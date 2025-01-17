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القبض على شخصين بتهمة استدراج موظف وسرقته.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:00
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، من القبض على المتهمين باستدراج موظف لشقة، وسرقته بالإكراه، فى مدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض موظف للسرقة بالإكراه، داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تعرف على شخص عبر فيسبوك، واستدرجه الأخير لشقة، وسرقه بالإكراه بمساعدة آخرين.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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