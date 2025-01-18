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الأولى خطبت له الثانية.. تفاصيل جديدة تُكشف عن العريس الذي تزوج 3 نساء في ليلة واحدة (صور)

Lebanon 24
18-01-2025 | 03:00
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تسبب زواج شاب مصري من 3 سيدات في ليلة واحدة بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان العريس خرج لينفي أنهن 3 زوجات قائلاً إنه تزوج اثنتين فقط، فيما كانت الثالثة متواجدة بالصدفة في المكان فتصورت معهم.
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الزوجة الأولى خطبت لي الثانية
وتحدث أحمد عادل، لـ"العربية" عن كواليس الزفاف العجيب الذي شغل الرأي العام المصري، وقال: "الحقيقة أنها لم تكن 3 زيجات بل كانت 2 فقط، تزوجت الأولى وبعد 6 أشهر فقط تزوجت الثانية، وذلك بموافقة زوجتي الأولى، ولم تكن معترضة على ذلك، بل قامت بمشاركتي فرحتي بارتدائها فستانا أبيض في نفس اليوم، وأصبحت فرحتي فرحتين".

وأضاف: "تحدثت مع زوجتي الأولى عن رغبتي في الزواج بعد 6 أشهر من زواجنا، وأبدت موافقتها على ذلك، واختارت معي العروس وأصبحتا صديقتين، إلى أن تم تحديد موعد الزفاف، وكانت زوجتي الأولى سعيدة، ما كان سببا في زيادة سعادتي بالزيجة الجديدة".
 
 
 
 
ممثل يتمنى الشهرة
وحول الضجة التي أثارتها الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال العريس: "شعرت بحزن شديد بسبب تعليقات الناس التي انتقدت الأمر، وتشكيك البعض في حقيقة الزواج واعتباره غير حقيقي لكسب المشاهدات"، موضحا أنه يعمل في مجال التمثيل ويتمنى الشهرة، لكنه لم يكن يتمناها أن تكون سلبية بهذا الشكل.
 
 
 
مصففة الشهر تؤكد أنهن 3 زوجات
المثير في الأمر أن الشاب حجز للفتيات عند إحدى مصففات الشعر بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة، لتجهيزهن لحفل الزفاف، والتي أكدت أنهن 3 عروسات.
وروت صابرين حسني، التي قامت بتجهيز العرائس، القصة لـ"العربية.نت"، قائلة إنها فوجئت بالعريس يحجز لديها لعروسة تدعى أميرة، ثم عاد بعد أسبوع وحجز لفتاتين أخريين (أسماء وبوسي).

كما أشارت إلى أنه طلب أن يكون موعد الحجز في يوم واحد. وأضافت قائلة: "بعد الحديث مع الفتيات الثلاث تبين أنهن صديقات، وأكدن أنهن لا يمانعن الزواج من محمد في يوم واحد".

هذا وأكدت صابرين أن العديد تساءلوا إن كانت القصة حقيقية بعد نشر الفيديو على صفحتها في مواقع التواصل. وختمت مشددة على أن العريس رفض الحديث عن الأمر، لكنه أكد لها أنه يريد أن يعيش في هدوء مع زوجاته الثلاث بعيدا عن إزعاج مواقع التواصل أو وسائل الإعلام.(العربية)


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