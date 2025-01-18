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مبلغ ضخم.. يوتيوبر شهير يحاكم وهذه تهمته

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:15
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أجلت محكمة طنطا الاقتصادية في مصرمحاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد لجلسة 16 شباط المقبل فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
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وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم. (اليوم السابع)
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