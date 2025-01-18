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جريمة مروعة.. قتلتها لهذا السبب!

Lebanon 24
18-01-2025 | 09:20
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر، اليوم، تجديد حبس المتهمة بقتل سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمة بقتل سيدة في أوسيم، حيث اعتدت عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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