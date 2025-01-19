Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
19-01-2025 | 22:50
A-
A+
Doc-P-1308611-638729491352488302.jpg
Doc-P-1308611-638729491352488302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
بعد وعكة صحية أثرت على حالتك النفسية، تشعر بالحنين إلى أصدقائك وحياتك العملية. مرحلة النقاهة لا تزال ضرورية، لكن حاول التواصل مع أحبائك وتنظيم مواعيد لتحسين حالتك المزاجية.
الثور
أوضاعك المادية تتحسن بشكل ملحوظ، وتشهد نجاحًا مهنيًا يبرز قدراتك أمام زملائك ومديريك. تبدأ في الادخار لشراء ممتلكات ثمينة كمنزل أو سيارة.
Advertisement
الجوزاء
تواجه بعض العراقيل في العمل تشعرك بالتقييد وتحد من أفكارك الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، تشهد علاقاتك الشخصية بعض التوتر، حاول التعامل بحكمة مع هذه التحديات.
السرطان
تعيش فترة إيجابية على الصعيد المادي مع مكافآت وهدايا متعددة. هذه الأجواء الإيجابية تؤثر إيجابًا على أدائك في العمل وعلى علاقتك مع الشريك.
الأسد
عنادك في بعض المواقف قد يسبب لك مشكلات كبيرة. كن أكثر انفتاحًا على آراء الآخرين، واستمع لنصائح عائلتك وأصدقائك لتجنب التصادم مع من حولك.
العذراء
الهدوء هو مفتاح النجاح في هذه الفترة. تعامل مع المستجدات بمرونة وابتعد عن تضخيم الأمور. قد تحصل قريبًا على فرصة للتغيير الذي تبحث عنه.
الميزان
مشكلات في العمل سببها أشخاص يحملون مشاعر سلبية تجاهك، لكن الحقيقة ستظهر قريبًا وستنال التقدير من رئيسك. اصبر وواجه التحديات بثبات ولا تتجنب النقاشات.
العقرب
جهودك في العمل بدأت تؤتي ثمارها، وقد تحصل على ترقية أو مكافأة مالية. ركز على الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية لتجنب إيذاء الأشخاص المقربين منك دون قصد.
القوس
لا تدع الماضي يؤثر على حياتك الحالية، وابدأ في التفكير بالمستقبل بجدية. ابحث عن الفرص بنفسك وكن مستعدًا لتجاوز التحديات التي تواجهها.
الجدي
تشهد نجاحات مهنية وأخبارًا سارة تحسن من حالتك المزاجية. مع ذلك، تشعر بالتردد تجاه عرض جديد، وعائلتك بحاجة لاهتمامك خلال هذه الفترة.
الدلو
يوم إيجابي على جميع المستويات. تنتهي الكثير من المشكلات السابقة، وتتلقى أخبارًا مفرحة. استعد لحضور العديد من المناسبات الاجتماعية خلال الأيام المقبلة.
الحوت
هناك شخص يحاول الإيقاع بينك وبين شخص مقرب منك من خلال نشر معلومات خاطئة. لا تتخذ قرارات متسرعة لتجنب الندم لاحقًا. تعاني من ضائقة مالية، لذا حاول ترتيب أولوياتك لتخفيف الضغوط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:08 | 2025-01-20
00:17 | 2025-01-20
23:45 | 2025-01-19
12:51 | 2025-01-19
10:23 | 2025-01-19
08:13 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24