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منوعات
لسبب غريب.. خسرت وظيفتها ومكافأتها السنوية!
Lebanon 24
20-01-2025
|
01:24
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أثارت شابة في الصين الكثير من التفاعل المضحك على وسائل التواصل بعدما ضغطت قطتها على زر "إرسال"، بينما كانت مترددة في إرسال خطاب استقالة إلى رئيسها.
وتبلغ المرأة من العمر 25 عامًا من بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين ولديها تسعة قطط.
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وكانت كتبت خطاب استقالة في بريدها الإلكتروني في 5 كانون الثاني الجاري، لكنها كانت مترددة في إرساله لأنها كانت بحاجة إلى المال من نهاية الخدمة لإعالة حيواناتها الأليفة.
ثم سجلت كاميرا مراقبة منزلها اللحظة التي قفزت فيها إحدى قططها على مكتبها وضغطت على زر الإدخال في الكمبيوتر المحمول، وأرسلت بالخطأ مسودة الاستقالة لمديرها.
وهكذا تسببت القطة باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي للفتاة. كما تسببت القطة في فقدان صاحبتها وظيفتها ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية التي تنتظرها مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية. بحسب ما أوردت صحيفة "South China Morning Post".
وأوضحت أن الشابة كانت بحاجة إلى المال وخاصةً لتغطية نفقات رعاية 9 قطط في منزلها.
وحاولت المرأة إنقاذ الموقف بالاتصال بمديرها وإخباره بأن القطة هي من أرسلت الرسالة، لكنه تجاهل طلبها. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.(سكاي نيوز)
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