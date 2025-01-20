Advertisement

منوعات

طعنه عدة طعنات... تفاصيل التعدي على صاحب "سوبر ماركت"

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:30
A-
A+

Doc-P-1308876-638729841099367006.jpg
Doc-P-1308876-638729841099367006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إصابة صاحب محل بقالة، اليوم الاثنين، بطعنات فى قرية حجازة في مصر، بعدما تعدى عليه مريض نفسي.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد إصابة عبد القادر. م، صاحب محل بقالة، بعدة طعنات.
Advertisement
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:38 | 2025-01-20
04:26 | 2025-01-20
03:43 | 2025-01-20
01:24 | 2025-01-20
01:08 | 2025-01-20
00:17 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24