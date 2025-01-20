طعنه عدة طعنات... تفاصيل التعدي على صاحب "سوبر ماركت"

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إصابة صاحب محل بقالة، اليوم الاثنين، بطعنات فى قرية حجازة في مصر، بعدما تعدى عليه مريض نفسي.وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد إصابة عبد القادر. م، صاحب محل بقالة، بعدة طعنات.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. (اليوم السابع)