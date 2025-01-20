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منوعات
العثور على جثة مدرس داخل سيارته.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
20-01-2025
|
10:50
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج في مصر، من كشف غموض العثور على مدرس جثة هامدة، داخل سيارته وبها طلقين ناريين بالبطن، وعثر معه على رخصة القيادة الخاصة به، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة مقاول قام بإستدراجه وقتله والإستيلاء منه على مبلغ مالى.
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وترجع الواقعة عقب تلقى مساعد مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بالعثور على شخص جثة هامدة داخل سيارته بدائرة مركز المراغة.
وعلى الفور وعقب العرض على مدير أمن سوهاج، قرر سرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقيادة العميد رئيس مباحث المديرية، بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الشمال، وضباط وحدتى مباحث جهينة والمراغة.
وبالفحص تبين العثور علي جثة لشخص داخل سيارته بطريق فرعي بمركز المراغة وتبين أن الجثة للمدعو خلف ا م ع 44 سنة مدرس ومقيم دائرة المركز داخل سيارته " ملاكي " بطريق فرعي إلي مركز جهينة وبمناظرتها تبين أن به إصابات عبارة عن " طلقين ناريين بالبطن وعثر بين طيات ملابسه علي رخصة قيادة خاصته ، مبلغ مالي و هاتف محمول.
تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
(اليوم السابع)
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