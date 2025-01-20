طفلة خطفت الأنظار خلال حفل تنصيب ترامب.. شاهدوا هذا الفيديو

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خطفَت "ميرابل" ابنة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأنظار خلال أداء قسم والدها في حفل تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.ظهرت ميرابل في الحفل وهي في أحضان والدتها، المحامية أوشا فانس، التي كانت مبتسمة طوال الوقت وتنظر إلى زوجها بفخر.واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في أميركا والعالم بعد رؤية الطفلة، التي وصفها ناشطون بأنها "لطيفة ورائعة للغاية وبريئة بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ، وبأنها أجمل من كان في الحفل".وظهرت ميرابل Mirabel طوال الوقت وهي تمتص إبهامها مع ضمادات ملونة على أصابعها الأخرى، ووشاح عنابي ارتدته، بينما يؤدي والدها القسم نائباً للرئيس الأميركي. (ارم نيوز)