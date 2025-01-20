Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
20-01-2025 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1309199-638730351899597254.jpg
Doc-P-1309199-638730351899597254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل:
تتمكن من إثبات قدرتك في العمل بعد جهد كبير بذلته في الفترة الأخيرة. لكن، ستصدمك بعض الأخبار التي سيوصلها إليك شخص مقرب، وعليك مواجهته لتوضيح الحقيقة. في العمل، ستنجح في تحقيق أهدافك، لكن لا تدع الشائعات تؤثر على تركيزك.
Advertisement
الثور:
اليوم، قد تواجه بعض التحديات والعقبات في العمل، وقد تدخل في خلاف مع أحد الزملاء. حاول أن تظل هادئًا وأن تتجنب تجاوز حدود العمل. العلاقة مع الشريك أيضًا تشهد بعض التوتر، فاحرص على التصرف بحكمة لتجاوز هذه الفترة.
الجوزاء:
يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لوضعك المالي وتكون أكثر حذرًا في إنفاقك. من المهم أن تتجنب أي مواقف قد تعرضك لمشاكل مالية. كما توجد بعض التوترات العاطفية مع الشريك، فحاول معالجة الأمور بهدوء لتجنب أي صراعات.
السرطان:
اليوم هو الوقت المثالي للتركيز على العمل وتعويض ما فاتك من تقصير سابق. عليك بذل المزيد من الجهد لتطوير مهاراتك وتحقيق النجاح الذي تطمح إليه. ستكون قادرًا على التغلب على فترة صعبة مررت بها، لكن عليك أن تستمر في بذل جهد مستمر.
الأسد:
اليوم، الأمور تسير بشكل هادئ في العمل، مما قد يجعلك تشعر بالملل. لكن هذا الهدوء يتيح لك الوقت للتفكير في حياتك الشخصية والعاطفية. ستشعر بخيبة أمل كبيرة في علاقتك مع أحد الأصدقاء المقربين، وتحتاج إلى حل الخلافات مع الشريك لتجنب تفاقم المشاكل.
العذراء:
العمل ليس في أفضل حالاته اليوم، وقد تجد نفسك في موقف صعب بسبب بعض القرارات السابقة. عليك أن تتقبل النتائج بشجاعة وتبدأ من جديد في البحث عن الفرص الأفضل التي طالما حلمت بها.
الميزان:
اليوم، سيكون لديك العديد من المهام لتنجزها في وقت محدود. على الرغم من قدرتك على إنجازها، إلا أنك ستشعر بالتعب والإرهاق. احرص على أخذ قسط من الراحة بعد الانتهاء من العمل لتستعيد طاقتك.
العقرب:
اليوم، عليك التحلي بالصبر في مواجهة بعض العقبات، خاصة على الصعيد العائلي. في العمل، ستكون مجبرًا على بذل جهد مضاعف بسبب القلق الناتج عن بعض المشاكل. لا تتسرع في اتخاذ قراراتك، وتجنب التهور.
القوس:
اليوم قد تشعر بخيبة أمل في أمر طال انتظاره، لكن ستفاجأ بأن النتائج ستكون إيجابية بشكل يفوق توقعاتك. الأمور ستتحسن بشكل كبير، وستتحقق أحلامك التي طالما تمناها.
الجدي:
من الأفضل أن تخطط لإجازة طويلة تزامنًا مع فترة الأعياد لتمنح نفسك الراحة التي تحتاجها بعد فترة من الضغوطات النفسية والعملية. عليك أن تكون حذرًا في الأنشطة البدنية، فقد تتعرض لإصابة بسبب التسرع.
الدلو:
اليوم قد تواجه بعض المنغصات التي قد تعكر صفو يومك في الصباح. لكن الأمور ستتحسن بشكل لافت في المساء. حاول أن تسيطر على أعصابك أمام الأشخاص الذين يحاولون استفزازك في العمل، وتعامل معهم بعدم مبالاة.
الحوت:
في العمل، الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وستتمكن من إثبات قدراتك ومهاراتك. رغم ذلك، قد تشعر ببعض الارتباك في علاقتك مع الشريك، ومن الأفضل أن تحل الخلافات بينكما للحفاظ على استقرار العلاقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:04 | 2025-01-21
00:25 | 2025-01-21
23:45 | 2025-01-20
23:40 | 2025-01-20
23:00 | 2025-01-20
16:00 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24