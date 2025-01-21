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سيدة متهمة بقتل زوجها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:45
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قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر، اليوم، بالاعدام شنقاً لربة منزل وسائق، وذلك لقيامهما بقتل زوج المتهمة الأولي بمساعدة المتهم الثاني ،بمركز كفر الدوار.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بلاغا من ربة منزل، 28 عاما،  بغياب والدها ويدعى عيد.ع.ج 62 عاما، وأوضحت فى بلاغها أنه خرج من المنزل ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا.
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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بالإشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل، قام بها زوجة المتغيب ه.ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه ف.م.ح، 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث تربطهما علاقة عاطفية، اتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه.
تم إستخراج الجثة بإرشاد المتهمين، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداء المستخدمة وأمرت بحبسه المتهمين على ذمة التحقيقات. (اليوم السابع)
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