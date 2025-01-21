القبض على سيدة نصبت على المواطنين.. اليكم ما حدث

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تمكن رجال المباحث في مصر، من القبض علي سيدة لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية في مبالغ قدرت بـ 3 ملايين جنيه بمنطقتي السلام وروض الفرج وحررمحضر بالواقعة.وتلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغات من المواطنين يفيد بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي 3 مليون جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا انها لم تف برد الأموال.وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربه بدائرة قسم السلام أول ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع علي النحو المشار إليه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. (اليوم السابع)