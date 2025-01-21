Advertisement

منوعات

القبض على سيدة نصبت على المواطنين.. اليكم ما حدث

Lebanon 24
21-01-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1309599-638730920849816965.jpg
Doc-P-1309599-638730920849816965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن رجال المباحث في مصر، من القبض علي سيدة لقيامها بالنصب علي عدد من المواطنين في تشغيل الملابس والأجهزة الإلكترونية في مبالغ قدرت بـ 3 ملايين جنيه بمنطقتي السلام وروض الفرج وحررمحضر بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغات من المواطنين يفيد بقيام سيدة مسجله خطر بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي 3 مليون جنيه بقصد تشغيلها في الملابس إلا انها لم تف برد الأموال.
Advertisement
وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهمة هاربه بدائرة قسم السلام أول ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الوقائع علي النحو المشار إليه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:45 | 2025-01-21
10:16 | 2025-01-21
09:03 | 2025-01-21
06:42 | 2025-01-21
05:15 | 2025-01-21
03:19 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24