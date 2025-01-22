إكتشاف عقرب نادر... يقوم "برش السمّ"!

اكتشف عالم في أميركا الجنوبية أول نوع من العقارب "يرش السم"، وهو سلوك غريب لم يُلاحظ من قبل إلا في جنسين من العقارب الموجودة في أميركا الشمالية وأفريقيا.

وقال العالم "ليو لابوريو"، من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، إنه تم اكتشاف النوع الجديد، المسمى" تيتيوس أخيل"، في قسم كونديناماركا في كولومبيا، في منطقة الغابات المطيرة الجبلية ماجدلينا.

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وأضاف: "رش السم هو استراتيجية مكلفة بطبيعتها، ومن المحتمل أن يكون هناك ضغط انتقائي شديد من شأنه أن يجعل السلوك أكثر فائدة من كونه غير مفيد، يجب أن يكون هناك شيء يحدث مع الحيوانات المفترسة في البيئة". (سبوتنيك)