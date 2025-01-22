خبز وتناول الفطائر الروسية في مترو موسكو

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تم خبز أكثر من 110 آلاف فطيرة بواسطة أجهزة "بليندوزر" منذ إطلاق المشروع في وسائل النقل بموسكو.أكثر من 110 آلاف فطيرة تم خبزها بواسطة أجهزة "بليندوزر"، منذ إطلاق المشروع في وسائل النقل بموسكو. ويُعتبر "بليندوزر" أول جهاز بيع آلي في العالم يقوم بخبز وتعبئة الفطائر أمام المشتري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوت الطاهي التحكم بشكل مستقل في نضارة جميع المكونات، ويعدّ 12 وصفة مختلفة، كما أنه يتيح إنشاء طبق مخصص من الحشوات القياسية المتاحة للاختيار.وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، ماكسيم ليكسوتوف: "نحن ندعم بنشاط ونعتمد التطويرات الروسية الواعدة في وسائل النقل العام. ومن بين هذه المشاريع الفريدة مشروع 'بليندوزر'. وتتكون جميع الأجهزة بنسبة 90% من مكونات محلية. نحن نسعى لجعل الخدمات المقدمة للمسافرين أكثر راحة وفائدة، كما وجه بذلك عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين".يدعم صندوق "ابتكارات النقل في موسكو" هذا المشروع منذ عام 2022. وتوجد حالياً 13 آلة "بليندوزر" في موسكو، منها 11 في محطات المترو: كونتسيفسكايا، تسيسكا، نيجنيغورودسكايا، بتشاتنيكي، إليكتروزافودسكايا، شارع فيرنادسكي، آفياموتورنايا، شارع ميشورينسكي، بوشكينسكايا، نوفوأغوريوفا، ومطار فنوكوفو.وسيستمر تطوير المشروع خلال عام 2025، حيث سيتم تركيب الأجهزة في مواقع جديدة.تم إنشاء صندوق "ابتكارات النقل في موسكو" في عام 2021 بهدف البحث والاختبار وتطوير الحلول في مجال النقل والابتكار ضمن مجمع النقل في موسكو. خلال هذه الفترة، قام فريق الصندوق بتحليل حوالي 3000 شركة تعمل في مجالات النقل والبنية التحتية المصاحبة، بالإضافة إلى مجالات التنقل الفردي والذكاء الاصطناعي. تنقسم أنشطة المنظمة إلى عدة اتجاهات رئيسية تشمل الاستثمار والتجريب وجذب المشاريع الابتكارية لتطوير نظام النقل في موسكو. (روسيا اليوم)