عن طريق الخطأ.. عمال مصنع يصبحون من أصحاب الملايين في ليلة!

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إذا حصلت فجأة على 100 ضعف راتبك، ماذا كنت ستفعل؟البعض من العمال الذين تحولوا إلى مليونيرات بشكل مفاجئ أو "بين ليلة وضحاها" كما قال موقع سبوتنيك الإخباري الروسي، سارع إلى شراء "موبايل" جديد لزوجته، والبعض الآخر قرر السفر لقضاء عطلة.العمال، في أحد مصانع الصلب في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، لم يبلغوا عن وقوع خطأ، واعتقدوا أنها "مكافأة على أدائهم المميز في العمل".وبحسب سبوتنيك، كان ذلك جراء خطأ فني في قسم المحاسبة الذي قام بحويل مبالغ طائلة لهؤلاء العمال، حيث قال أحدهم إنه بدلاً من استلام 50 ألف روبل، هو راتبه الشهري المعتاد، استلم 5 ملايين روبل، أي ما يعادل 50 ألف دولار تقريبا فيما حصل آخر على 8 ملايين روبل.والعدد الإجمالي للعمال الذين حصلوا على راتب 100 ضعف غير معروف، وفقا للموقع الإخباري الروسي، الذي أشار إلى أن الحادثة أثارت جدلا حول كيفية التعامل مع هذا الخطأ.وأفاد محامون بأنه يتوجب على الموظف التأكد من سبب تحويل المبلغ الزائد، ومما إذا كان قد حول إليه عن طريق الخطأ أم هو عبارة عن مكافأة، وإذا تأكد الموظف من أن المبلغ حول عن طريق الخطأ يجب إبلاغ الشركة على الفور.وبحسب رئيس نقابة المحامين إيليا فيلاتوف، ستتمكن الشركة من إعادة الأموال المدفوعة الزائدة من خلال المحكمة، ولكن فقط إذا استطاعت إثبات وجود خطأ فني.وقال فيلاتوف: "في هذه الحالة، لا شيء واضح على الإطلاق.. يمكن لصاحب العمل، بطبيعة الحال، أن يفوز بقرار لصالحه في المحكمة. لكن المحاكمة قد تستمر لفترة طويلة، وتمر عبر كافة السلطات، وصولا إلى المحكمة العليا".وأضاف "حتى لو فاز صاحب العمل بالقضية وحصل على أمر من المحكمة بتحصيل الأموال، يمكن للموظف إعلان إفلاسه".وذكّر رئيس نقابة المحامين أيضاً بقضية مماثلة وقعت العام الماضي، حيث حصل موظف في المصنع على 1.7 مليون روبل بدلاً من 17 ألفا كراتب، لكن الموظف رفض إعادة الأموال، وجاء حكم المحكمة في صالحه، وبعد ذلك أكد الاستئناف هذا القرار.(سكاي نيوز)