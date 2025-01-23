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سائحة سقطت من مظلتها الشراعية من ارتفاع شاهق.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:33
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بثت لقطات مروعة وثقت لحظة سقوط سائحة تمارس رياضة الطيران الشراعي حتى الموت بعدما انزلقت من حزامها.

وشوهدت بولينا بيسكوب، 38 عامًا، من بولندا، وهي تمارس رياضة الطيران الشراعي فوق مدينة رولدانيلو في جنوب غرب كولومبيا يوم الثلاثاء الماضي عندما بدت وكأنها خرجت عن السيطرة.
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وقال مسؤول في الشرطة الوطنية الكولومبية لصحيفة "إل تيمبو إن بيسكوب" "لم تربط حزامها، ونتيجة لذلك سقطت في الهاوية".

وأظهر مقطع فيديو التقطه شاهد عيان بيسكوب وهي تفقد السيطرة على مظلتها وتتأرجح بعنف في الهواء قبل لحظات من انفصالها.

وفي الفيديو، يمكن سماع امرأة تصرخ، "انظروا لقد سقطت!"

وقال مسؤول الشرطة لصحيفة "إل تيمبو" إن بيسكوب، التي كانت تقيم في دبلن، انضمت إلى صديقها ومجموعة من الأصدقاء في رحلة الطيران الشراعي.

وكانوا ينتظرون وصول صديق بيسكوب وأصدقائه، الذين كانوا يمارسون رياضة الطيران الشراعي في منطقة أخرى.

وقال مكتب عمدة رولدانيلو خايمي ريوس إن بيسكوب لم تكن من بين المشاركين الذين وصلوا إلى كولومبيا في 8 كانون الثاني للمشاركة في بطولة رولدانيلو المفتوحة 2025، وهي فعالية للطيران الشراعي.

وأبلغت السلطات صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية أن بولينا بيسكوب "لم تربط الحزام، ونتيجة لذلك، سقطت" أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي يوم الثلاثاء.

وسافرت بولينا بيسكوب إلى كولومبيا مع صديقها وأصدقائها لممارسة هذه الرياضة الخطرة.

وقال مكتب العمدة في بيان: "نحن نتصرف بشكل استباقي لحماية حياة وسلامة المظليين، الذين يزورون بلديتنا بأعداد كبيرة في هذا الوقت من العام، منجذبين بفوائد تضاريس المنطقة والأرصاد الجوية".

وحثت إدارة ريوس المظليين على توخي الحذر قبل وأثناء رحلاتهم لتجنب الحوادث في المستقبل.(العربية)



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