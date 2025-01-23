مقتل سائق على يد مجهولين.. اليكم تفاصيل الحادثة

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لقى شاب يعمل سائق توك توك، مصرعه على يد مجموعة مجهولة أثناء محاولة سرقته فى مصر.وتلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بآلة حادة وملقى جثته فى منطقة نائية بقرية أبو وير التابعة لقروى اقليت بمركز كوم أمبو، وتم تكليف ضباط البحث الجنائى لكشف ملابسات الجريمة.وتبين من التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت عندما كان يقود شاب يدعى "عبد الرحمن عامر أحمد أبو عدب"، طالب بالمرحلة الثانوية، مقيم قرية العدوة، توك توك يعمل عليه، فأشار له أحد الأشخاص وطلب توصيله إلى قرية أبو وير، وبعد وصولهما إلى المنطقة المشار إليها، هجم عليه مجهولون وقتلوه بآلة حادة - يرجح أنها سكين - وألقوا بجثته فى المكان وسرقوا التوك توك وفروا هاربين.(اليوم السابع)