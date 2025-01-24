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يشرب الماء الممزوج بالأسمنت.. اعترافات غريبة لـ"سفاح الأقصر" في مصر

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:03
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اعترف سفاح الأقصر في مصر، خلال تحقيقات الجهات المختصة، بقتل المجني عليه "حجاج كامل أبو الوفا"، البالغ من العمر 59 عاما، من مواليد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وكان المجني عليه يعاني من إعاقة بسبب جلطة في القلب، مما أدى إلى عجزه وسيره بعكازين، وكان يقيم في منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، حيث تعرض الضحية للاعتداء من قبل المتهم باستخدام سكين كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاته.
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وذكر المتهم خلال التحقيقات أنه يشرب الماء الممزوج بالأسمنت لاكتساب القوة، وأكد أنه لا يعرف الضحية، الذي صادف مروره بمنطقة أبو الجود أثناء توجهه إلى منزله. وأظهرت نتائج تحليل المخدرات أن المتهم لم يكن تحت تأثير أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

وبعد الكشف عن تاريخه الجنائي، تبين أن المتهم لديه 5 قضايا سابقة، بما في ذلك اعتداءات على المارة ومشاجرات مع الجيران، كما سبق أن اعتدى على شقيقه، مما دفع أسرته إلى تركه للعيش بمفرده بعد فقدان الأمل في علاجه.

وأفادت التحريات الأولية أن الضحية كان يسير في منطقة أبو الجود عندما كان المتهم في حالة هياج عصبي ويهدد المارة. بسبب إعاقة الضحية، لم يتمكن من الهروب مثل الآخرين، فكان ضحية سهلة للمتهم الذي قام بذبحه وقطع رأسه. وقام بعض الشهود بتصوير الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة، وتم نقله إلى ديوان القسم، بينما نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تمهيدا لتسليمه إلى أهله. 
واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك حبس المتهم وإحالته إلى مستشفى الطب النفسي بقنا التابع لمصلحة الطب الشرعي للكشف على حالته العقلية والنفسية.
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