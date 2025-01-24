الطبيب الشاب أحمد... داوى قلوب مرضاه وتُوفِيَ بأزمة قلبيّة

لفظ طبيب مصري شاب متخصص بأمراض القلب أنفاسه الأخيرة بأزمة قلبية مفاجئة، بعدما فشلت كل محاولات زملائه من أطباء قسم القلب في مستشفى معهد ناصر في القاهرة من عمليات إنعاش قلبه.

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وقام الدكتور أحمد ماهر منصور أخصائي جراحة القلب بالانتهاء من عمليات القلب المدرجة بجدوله والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، ثم شعر بالإرهاق والتعب وحاول أن يغسل وجهه بالماء إلا أنه سقط مغشيا عليه وسط زملائه الأطباء، الذين سارعوا لعملية إنعاش قلبه وإسعافه لمدة ساعة كاملة من دون جدوى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دهشة الجميع.ونعى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، الطبيب الشاب في بيان أصدرته وزارة الصحة ظهر اليوم. (العربية)