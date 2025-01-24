Advertisement

منوعات

الطبيب الشاب أحمد... داوى قلوب مرضاه وتُوفِيَ بأزمة قلبيّة

Lebanon 24
24-01-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1310870-638733341474383653.jpg
Doc-P-1310870-638733341474383653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفظ طبيب مصري شاب متخصص بأمراض القلب أنفاسه الأخيرة بأزمة قلبية مفاجئة، بعدما فشلت كل محاولات زملائه من أطباء قسم القلب في مستشفى معهد ناصر في القاهرة من عمليات إنعاش قلبه.
 
وقام الدكتور أحمد ماهر منصور أخصائي جراحة القلب بالانتهاء من عمليات القلب المدرجة بجدوله والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، ثم شعر بالإرهاق والتعب وحاول أن يغسل وجهه بالماء إلا أنه سقط مغشيا عليه وسط زملائه الأطباء، الذين سارعوا لعملية إنعاش قلبه وإسعافه لمدة ساعة كاملة من دون جدوى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دهشة الجميع.
Advertisement

ونعى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، الطبيب الشاب في بيان أصدرته وزارة الصحة ظهر اليوم. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:10 | 2025-01-24
08:03 | 2025-01-24
07:53 | 2025-01-24
06:30 | 2025-01-24
06:20 | 2025-01-24
03:49 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24