حادث مروّع.. وفاة فتاة وإصابة شخص آخر

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توفيت حنين طارق، 13 عامًا، والمصابة فى حادث سقوط دراجة نارية في مصر، وذلك نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسر بالركبة اليسرى وتدهور حالتها الصحة داخل مستشفى الفيوم العام.بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ غرفة بوقوع حادث مرورى أعلى الكوبرى العلوي.وعلى الفور، تم انتقال قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين السيارة الكارو والدراجة النارية على الكوبرى العلوى، ما أسفر عن إصابة كل من "محمد سيد ذكى خالد " 17 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، و"حنين طارق رمضان حسين" 13 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن، وكسر بالركبة اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق. (اليوم السابع)