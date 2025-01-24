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الحملتشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدات معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين.الثورقد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق الذي يجب ان تتعامل معه بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.الجوزاءتمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.السرطانتنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، وحتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.الأسدتغيير إيجابي اليوم، يأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز، وهذه أمور تأتي مع الأيام المقبلة.العذراءمبادرات ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.الميزانمهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين.العقربتمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بدون قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.القوسيجعلك هذا اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث، ويتحدث عن تجديد في أوضاعك وعن تغيير في ظروف حياتك.الجديتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد، ويمنحونك ثقتهم أكثر من السابق.الدلوتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.الحوتتطالب اليوم بالحصول على زيادة براتبك بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة تحدث لك اليوم في العمل وتنعشك. (السومرية)