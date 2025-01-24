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برجك اليوم

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:00
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الحمل
تشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدات معنوية، قد تكون الدبلوماسية واللباقة ضرورتين للتعاطي مع الآخرين.

الثور
قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق الذي يجب ان تتعامل معه بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.
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الجوزاء
تمارس سحراً كبيراً وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس.

السرطان
تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، وحتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.

الأسد
تغيير إيجابي اليوم، يأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز، وهذه أمور تأتي مع الأيام المقبلة.

العذراء
مبادرات ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الأشخاص فتلاقي الإعجاب والتقدير.

الميزان

مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين.

العقرب
تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بدون قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

القوس
يجعلك هذا اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث، ويتحدث عن تجديد في أوضاعك وعن تغيير في ظروف حياتك.

الجدي
تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد، ويمنحونك ثقتهم أكثر من السابق.

الدلو
تجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.

الحوت
تطالب اليوم بالحصول على زيادة براتبك بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة تحدث لك اليوم في العمل وتنعشك. (السومرية)

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