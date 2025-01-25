رجل يواجه عاصفة من أجل "رقم".. كاد ان يطير (فيديو)

قام فريق الطقس والرادار بتحد كبير على سواحل مقاطعة كلير في أيرلندا، عندما واجهوا عاصفة إيوين العاتية، التي بلغت سرعة رياحها 118 ميلا في الساعة.



وقد عمل الفريق تحت ظروف جوية قاسية لمحاولة قياس سرعة الرياح وسط العاصفة المدمرة، في سعيهم لتوفير بيانات دقيقة حول تأثيرات الطقس الاستثنائي على المنطقة.



وفي مقطع فيديو نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، ظهر أحد أفراد الفريق وهو يمسك بجهاز القياس، محاولا مواجهة الرياح القوية التي كانت تعصف بالمنطقة.

The Weather and Radar team battled Storm Eowyn's 118mph gusts while trying to measure wind speeds on the coast of County Clare, Ireland. 🇮🇪https://t.co/1tXFlD3QSN pic.twitter.com/iYbDTpWGsu — Sky News (@SkyNews) January 24, 2025 Advertisement

وقد بدا واضحا من تحركاته أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في أخذ القياسات بدقة بسبب قوة وسرعة الرياح.



وقد بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.



ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.



بدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.(سكاي نيوز)



