Advertisement

منوعات

رجل يواجه عاصفة من أجل "رقم".. كاد ان يطير (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1311003-638733697776548005.jpg
Doc-P-1311003-638733697776548005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام فريق الطقس والرادار بتحد كبير على سواحل مقاطعة كلير في أيرلندا، عندما واجهوا عاصفة إيوين العاتية، التي بلغت سرعة رياحها 118 ميلا في الساعة.

وقد عمل الفريق تحت ظروف جوية قاسية لمحاولة قياس سرعة الرياح وسط العاصفة المدمرة، في سعيهم لتوفير بيانات دقيقة حول تأثيرات الطقس الاستثنائي على المنطقة.

وفي مقطع فيديو نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، ظهر أحد أفراد الفريق وهو يمسك بجهاز القياس، محاولا مواجهة الرياح القوية التي كانت تعصف بالمنطقة.
 
Advertisement
وقد بدا واضحا من تحركاته أنه كان يواجه صعوبة كبيرة في أخذ القياسات بدقة بسبب قوة وسرعة الرياح.

وقد بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

بدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:08 | 2025-01-25
05:26 | 2025-01-25
04:24 | 2025-01-25
04:00 | 2025-01-25
03:00 | 2025-01-25
23:30 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24