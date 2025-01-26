مقتل طالب مصري طعناً من زميله.. اليكم التفاصيل

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، تأجيل محاكمة طالبا لجلسة 22 أذار المقبل، لمناقشة الطب الشرعي والمرافعة؛ لاتهامه بقتل طالبا داخل منطقة المقابر بمركز ههيا.وتعود أحداث القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي جنوب الزقاززيق، ليوم 11 أب الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 18 عاما، طالب، مقيم بناحية الزرزمون بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة عصام" 17 عاما، طالب، مقيم بقرية الزرزمون بمركز ههيا.وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه الطفل عمدا، بأن تعدى عليه باستخدام سلاح ابيض (سكين) وانهال عليه بالضرب بتوجيه عدة ضربات استقرت إحداها في الجانب اليسر من الصدر فأودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.وتبين من التحريات أن المجني عليه كان رفقة صديقا له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه بواسطة سلاحه الأبيض (سكين) جرح به صديق المجني عليه، فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فقتله المتهم على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)