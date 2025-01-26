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علماء يرصدون "نداءات طيور" غامضة في الفضاء

Lebanon 24
26-01-2025 | 14:55
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اكتشف العلماء موجات كونية تبدو وكأنها أصوات طيور تغرد في مكان غير متوقع من الفضاء، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقالت الصحيفة إن العلماء التقطوا موجات أطلق عليها موجات كورس بنفس تردد السمع البشري، وعند تحويلها إلى إشارات صوتية، بدت نغماتها الحادة نداءات الطيور عالية النبرة.
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ومن المعلوم أن هذه الموجات التقطت من قبل، لكن الباحثين هذه المرة تمكنوا من استشعارها من مسافة أبعد بكثير تقدر بقرابة 62000 ميل (100000 كيلومتر) من الأرض، حيث لم يتم قياسها من قبل.

وقالت أليسون جاينز، عالمة الفيزياء الفضائية في جامعة أيوا: "هذا يفتح الكثير من الأسئلة الجديدة حول الفيزياء التي قد تكون ممكنة في هذا المجال".


وتم التقاط هذه الأصوات بواسطة أقمار ناسا متعددة المقاييس المغناطيسية، التي أطلقت في عام 2015 لاستكشاف المجالات المغناطيسية للأرض والشمس.

كما تم رصد موجات كورس بالقرب من كواكب أخرى بما في ذلك المشتري وزحل، والتي يمكنها حتى إنتاج إلكترونات عالية الطاقة قادرة على تشويش اتصالات الأقمار الاصطناعية.

وقال مؤلف الدراسة تشنغ مينغ ليو من جامعة بيهانغ في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إنها واحدة من أقوى الموجات وأكثرها أهمية في الفضاء".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نقلت في تشرين الثاني الماضي دراسة تفيد بأن علماء ابتكروا أداة لفحص احتمالات وجود كائنات حية خارج كوكب الأرض.

وتوصلت الأداة إلى أن احتمال وجود مخلوقات فضائية وعوالم خارج مجرة درب التبانة تصل نسبته إلى 27 بالمئة، بينما تصل النسبة داخل مجرة درب التبانة إلى 23 بالمئة. (سكاي نيوز)
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