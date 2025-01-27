وصفوه بالوحشي.. فيديو لرجل عض وعذب هرة يقلب مواقع التواصل

هز فيديو لرجل جزائري يعذب هرة ويعضها الشارع الجزائري، وشغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



فقد ظهر في المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع بين الجزائريين رجل يحمل هرة سوداء بين يديه، ويعذبها.

Advertisement

فيما بدت الهرة تصرخ من الألم، من دون أن تثير شفقة أو رحمة الفاعل الذي بدا غير آبه.



وعبر العديد من الجزائريين عن سخطهم من هذا المشهد الذي وصفوه بالوحشي.



إذ قال أحد المعلقين على الفيديو: "الدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية تسمح بمثل هذه التصرفات..". وطالب كثيرون بتوقيف الرجل ومن معه وتطبيق القانون عليهم، معتبرين أنه لا يمكن أن يمر هذا الفيديو بدون عقاب. (العربية)