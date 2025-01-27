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عارياً وآثار التعذيب على جسده.. رضيع يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:00
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فجر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بين المصريين، بعدما أظهر سيدة تعذب وتجرد طفلا رضيعا من ملابسه. 

فقد بدت السيدة جالسة على أحد الأرصفة بمنطقة المنتزه في الاسكندرية، وأمامها رضيع ملقى على وجهه ومجرد من ملابسه، بجوار السور الخارجي لحدائق المنتزه، رغم برودة الطقس الشديدة.
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واتهمت صاحبة الفيديو التي صورت السيدة بإيذاء الطفل جسديًا، بما في ذلك إطفاء السجائر على جسده.

وفور رصد الفيديو، تحركت قوة من الشرطة المنتزه بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعي، وحددت مكان الواقعة وألقت القبض على السيدة.

وتُجري حاليًا التحريات للتأكد ما إذا كان الطفل ابنها أم لا.
 
في حين أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيتم نقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية مؤقتًا لضمان سلامته، لحين الانتهاء من التحريات. 

كما أكدت أن الطفل سيخضع لرعاية متكاملة، وسيُتابع حال السيدة نفسيًا وبدنيًا إذا ثبت أنها تعاني من اضطرابات نفسية. (العربية)
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