جريمة مروّعة.. قتل والده لهذا السبب

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قررت محكمة جنايات شبرا في مصر، إحالة طالب لاتهامه بقتل والده بسلاح أبيض، وذلك أثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحدد جلسة اليوم الثالث من دور شهر أذار القادم للنطق بالحكم.وتضمن أمر الإحالة القضية، أن المتهم "فؤاد ع ف ح"، 25 سنة، طالب، مقيم منطقة الزرايب الخصوص، لأنه فى يوم 10 / 12 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجنى عليه "علوان فؤاد حسنين"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة.وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.