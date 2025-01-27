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الرقم 11.. "لغز" تاريخي في مدينة سويسرية

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:00
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ترتبط بعض المدن السويسرية ارتباطا عضويا ببعض الأعداد شأن العدد 11 في مدينة سولوتورن الذي يحظى بمميزات سحرية لدى سكانها.

وتعد سولوتورن عاصمة الكانتون (الولاية) حاملة الاسم نفسه أجمل مدينة باروكية في سويسرا ويعود تاريخ مركزها الحضري إلى القرن السادس عشر ويعبرها نهر آر.
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وقد اشتهرت هذه المدينة الواقعة في شمال غرب سويسرا كمقر السفارة الفرنسية فيها (من عام 1530 إلى 1792)، وتشتهر اليوم بمهرجانين مهمين: أيام سولوتورن السينمائية (في كانون الثاني)، وأيام سولوتورن الأدبية (في أيار). ويعتبر كلا المهرجانين فريدين من نوعهما لتركيزهما الحصري على السينما والأدب السويسريين على التوالي. 

وعموما يرتبط تاريخ المنطقة الذي يعود إلى العصر الروماني ارتباطا غريبا ووثيقا بالعدد أحد عشر (11).

ويضفي عليه السكان من مختلف الأجيال في هذه المدينة التي تعد قرابة 20000 نسمة، هالة من السحر والقداسة. 
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