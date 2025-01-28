قصة لا تُصدق.. أمضى شهرين ببحر جليدي مع جثتي شقيقه وابنه

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بأعجوبة، نجا "مراقب حيتان" روسي تاه في البحر 67 يومًا، بعدما عُثر عليه حيًا في البحر، ورغم مأساته لفقد شقيقه وابنه أثناء الرحلة، الا انه يواجه السجن لمخالفته القواعد البحرية والتسبب بوفاة قريبيه.وفي التفاصيل، أمضى ميخائيل بيتشوجين (45 عامًا)، أكثر من شهرين على قارب مطاطي مع جثث أقاربه قبل إنقاذه في تشرين الأول من العام الماضي.كان يطفو على سطح الماء لمئات الأميال في بحر في أقصى شمال شرق روسيا بعد تعطل محركه أثناء رحلة مغامرة لمشاهدة الحيتان في موطنها الطبيعي.عندما عُثر عليه حيًا، كان بيتشوجين هزيلا وضعيفا.. تم الترحيب به باعتباره بطلاً في روسيا لبقائه على قيد الحياة لفترة طويلة في مثل هذه الظروف القاسية.ومع ذلك، يواجه بيتشوجين ما يصل إلى سبع سنوات في السجن للتسبب في وفاة شقيقه، سيرجي بيتشوجين، وابن أخيه إيليا.كان أفراد الأسرة عائدين من رحلة لمشاهدة الحيتان بالقرب من جزر شانتار النائية عندما توقف محركهم عن العمل على بعد 37 ميلاً من الشاطئ. وفقًا لبيتشوجين، كان إيليا البالغ من العمر 16 عامًا هو أول من مات من الجوع بسبب "قلة الأكل". وفي روايته لرجال الإنقاذ، قال بيتشوجين: "بعد ذلك أصيب والده بالجنون - كان سيرجي يبكي ويصرخ ويقفز في الماء. سحبه ميخائيل من الماء، وقام بتدفئته، وحاول إطعامه، لكنه رفض، وبعد 10 أيام توفي هو الآخر".وكان الأقارب في رحلة العودة من جزر شانتار النائية، التي تعد مياهها أرضًا لتغذية الحيتان، إلى أوخا، على جزيرة سخالين، أكبر جزر روسيا، عندما وقعت الكارثة.وكانوا على متن القارب يرتدون ملابس دافئة، وسترات نجاة، ومشاعل، وكمية صغيرة من الطعام، و20 لترًا من مياه الشرب، وكانوا يتوقعون أن تستغرق رحلتهم عدة أيام.ولكن بعد أن تعطل القارب المطاطي، انحرف لمسافة 625 ميلًا على الأقل على مدار أكثر من شهرين.وبحث رجال الإنقاذ الروس عن الثلاثي دون جدوى، وبعد شهر قرروا على ما يبدو أنه من غير المرجح أن ينجوا في بحر معروف بعواصفه. ولكن في النهاية تم العثور على ميخائيل على بعد حوالي 14 ميلاً من قرية أوست خيريوزوفو، في شبه جزيرة كامتشاتكا، بواسطة سفينة الصيد أنجل.ويواجه بيتشوجين، اتهامات بانتهاك قواعد النقل البحري، مما تسبب في وفاة شقيقه وابن أخيه.بدلاً من أن يكون شاهداً في قضية جنائية، تم تحويله إلى مشتبه به بسبب فشله المزعوم في الامتثال للقواعد. قال في اعترافه: "نتيجة لانتهاكاتي للملاحة، توفي أخي سيرجي وابنه إيليا".كان من المفترض ألا يبتعد قاربه المطاطي أكثر من ثلاثة كيلومترات - أقل من ميلين - عن الساحل. عندما تعطل المحرك كان على بعد 37 ميلاً من الشاطئ، حسبما ذكرت التقارير.نجا بيتشوجين من نقص الطعام على متن القارب لأنه كان يعاني من زيادة الوزن، حسبما ذكرت التقارير في ذلك الوقت. قال: "لقد فقدت أقاربي، إنه أمر صعب بالنسبة لي. يريدون أيضًا وضعي في السجن. أفهم أنني انتهكت القانون.. لقد أبحرت بعيدًا جدًا عن الشاطئ". ومع ذلك، قال: "مات أقاربي ليس لأنني ذهبت بعيدًا في البحر ولكن بسبب مجموعة من الظروف".وعندما تم إنقاذه، قالت السلطات إن بيتشوجين فقد 50 كيلوغرامًا من وزنه، وشوهِد ملفوفًا بالبطانيات وسترة نجاة على متن السفينة الصغيرة التي ربط بها سترة تعويم برتقالية أخرى في محاولة يائسة لجذب الانتباه.(العربية)