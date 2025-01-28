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مصري يقتل جاره بطريقة "بشعة"

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:08
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، إحالة أوراق كهربائيا لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي فى معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 25 اذار المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل جاره بمركز أبو كبير.
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وتعود أحداث القضية، ليوم 22 تشرين الأول الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع م ع ال" 36 عاما، كهربائي، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "إبراهيم فتوح" إثر خلافات سابقة بينهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)
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