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منوعات
واقعة مأساوية... فتاة تبلغ من العمر 15 سنة ألقت طفلتها من أعلى العقار
Lebanon 24
29-01-2025
|
00:20
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شهد أحد العقارات في مدينة شبرا الخيمة المصرية واقعة مأساوية بعد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة في منور العقار.
وفور اكتشاف الواقعة، أبلغ السكان الشرطة، التي حضرت على الفور وبدأت التحقيق.
وعند مراجعة كاميرات المراقبة، ظهرت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة وهي تلقي الطفلة من أعلى العقار، وبعد القبض عليها، اعترفت الفتاة بأنها حملت بطريقة غير شرعية من ابن خالها، الذي يبلغ من العمر 17 عاما.
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وبحسب موقع "المصري اليوم"، أوضحت التحقيقات أن الفتاة والشاب حاولا التخلص من الرضيعة خوفًا من الفضيحة.
وعلى الرغم من سقوطها من مكان مرتفع، نجت الطفلة بفضل الأغطية التي كانت ملفوفة بها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأطلق عليها الطبيب المعالج اسم "نجاة" في إشارة إلى نجاتها بأعجوبة.
وألقت الشرطة القبض على الفتاة وابن خالها، وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل. (سكاي نيوز)
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