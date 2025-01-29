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منوعات
لعام 2024... هذه الدولة تشهد رقما قياسيا في حالات انتحار الأطفال
Lebanon 24
29-01-2025
|
04:53
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قالت وزارة الصحة اليابانية إن عام 2024 شهد عددا قياسيا في حالات الانتحار بين الأطفال في سن المدرسة وما قبل المدرسة وسط انخفاض عام لحالات الانتحار بشكل عام في البلاد.
يتضح ذلك من البيانات التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية في البلاد، والتي، بحسبها، بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار في اليابان (البالغ تعداد سكانها 124.5 مليون نسمة) 20268 حالة في عام 2024، وهو ثاني أدنى رقم في تاريخ البلاد، إلا أن عدد هذه الحالات بين الأطفال يبلغ 527 حالة.
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وخلال عام انخفض عدد حالات الانتحار بنحو 1569 حالة، وتمثل الغالبية العظمى من عدد حالات الانتحار بين الذكور وتبلغ 13763. ومن بين الأطفال وقع أكبر عدد حالات الانتحار (349 حالة) بين طلاب المدارس الثانوية.
وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، أكد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كييتشيرو تاتشيبانا أن الحكومة "تأخذ هذه البيانات على محمل الجد". (روسيا اليوم)
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