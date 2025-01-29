مطلية بالذهب.. بيع فيلا "قصر الرخام" في دبي بـ 115.8 مليون دولار (صور)

سجلت سوق العقارات الفاخرة في دبي رقما قياسيا جديدا، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك صفقة بيع لـ"قصر الرخام" وهي فيلا فاخرة ذات جدران مطلية بالذهب في منطقة تلال الإمارات.





وبلغ سعر الصفقة 425 مليون درهم أي ما يعادل 115.8 مليون دولار، وفقا لمنصة الأبحاث "بروبرتي مونيتور".



وذكرت المنصة "مع بقاء دبي واحدة من أكثر الأسواق جاذبية وربحية على مستوى العالم، تستمر العقارات الفاخرة مثل قصر الرخام "THE MARBLE PALACE" في جذب المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية".



وتعتبر هذه الصفقة ثاني أغلى صفقة مسجلة في تاريخ عقارات دبي بعد صفقة بيع شقة تاونهاوس في مشروع كومو ريزيدينسس العام 2023 في منطقة نخلة جميرا.



وكان "قصر الرخام" المصمم على طراز قصر فيرساي الشهير في فرنسا قد عرض للبيع بمبلغ يصل إلى 750 مليون درهم منذ العام 2023، إلى أن أبرمت الصفقة أخيرا وبمبلغ 425 مليون درهم.





ويقع "قصر الرخام" في منطقة تلال الإمارات وهي حي راق مسور يقطنه نخبة من الأثرياء في دبي، وتبلغ مساجة القصر الداخلية 60 ألف قدم مربعة، تقع على قطعة أرض كلية تبلغ 70 ألف قدم مربعة.



ويتكون القصر من خمس غرف نوم، ويضم مرآبا يتسع لـ 15 سيارة وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وقبتين، إلى جانب حوض مائي للشعاب المرجانية سعة 70 ألف لتر، ومحطة طاقة فرعية وغرفا محصنة للطوارئ.



تم بناء القصر باستخدام ما تقدر قيمته بـ 80 إلى 100 مليون درهم من الحجر الإيطالي، واستغرقت عملية البناء ما يقرب من 12 عاما واكتمل في عام 2018.



وتكتسي جدران القصر من الداخل بـ 70 ألف ورقة من الأوراق المذهبة بجانب التحف الفنية. (روسيا اليوم)