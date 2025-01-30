16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قتل ابنته لنشرها فيديوهات على "تيك توك"!
Lebanon 24
30-01-2025
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن مواطنا من مدينة كويتا قتل ابنته البالغة 14 عاما لنشرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك".
ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر في الشرطة أن والد البنت توجه إلى الشرطة بنفسه، زاعما أنها قتلت على أيدي مجهولين.
Advertisement
ولكن خلال التحقيق وجمع الأدلة أصبح أفراد عائلة البنت مشتبه بهم في قتلها.
واعتقلت الشرطة والد البنت وشقيقه، واعترف الوالد في وقت لاحق بقتل البنت بسبب استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأصيبت البنت بالرصاص بالقرب من منزلها، وتوفيت متأثرة بجروحها أثناء نقلها إلى المستشفى.
وكان والدها منزعجا من أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا نشر الفيديوهات على "تيك توك"، لكنها رفضت مطالبه بالكف عن استخدامها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا آخر إطلالة لها في عرض أزياء ايلي صعب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الممثلة التركية المعروفة بـ "لميس"؟ شاهدوا آخر إطلالة لها في عرض أزياء ايلي صعب (فيديو)
03:44 | 2025-01-30
30/01/2025 03:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا بحفل أسطوري.. هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن زوجها بعد أشهر من ارتباطهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزوجا بحفل أسطوري.. هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن زوجها بعد أشهر من ارتباطهما؟ (فيديو)
00:01 | 2025-01-30
30/01/2025 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن مذكرة توقيف بحق علي حجازي.. ما القصة؟
Lebanon 24
كلام عن مذكرة توقيف بحق علي حجازي.. ما القصة؟
16:22 | 2025-01-29
29/01/2025 04:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من "الضمان"
Lebanon 24
خبرٌ سار من "الضمان"
15:32 | 2025-01-29
29/01/2025 03:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
05:17 | 2025-01-30
30/01/2025 05:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:30 | 2025-01-30
جريمة تثير الجدل في مصر.. أب يقتل ابنته بداعي "الشرف"
10:00 | 2025-01-30
حاول إنهاء حياته للمرة 232.. شاورما تنقذ "مسافر الانتحار" في اللحظة الأخيرة
08:08 | 2025-01-30
شاهد على واحدة من أسوأ الحوادث الجوية.. فيديو يوثق لحظة الكارثة بمطار ريغان
03:30 | 2025-01-30
الرسالة الأخيرة.. رجل يكشف عن محادثة مع زوجته قبل حادثة مطار ريغان
02:02 | 2025-01-30
بالصور.. العثور على طائرة الركاب المنكوبة في واشنطن مشطورة قسمين
01:58 | 2025-01-30
من أقرب نقطة.. شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الأميركية فوق واشنطن (فيديو)
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
30/01/2025 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
30/01/2025 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
30/01/2025 21:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24