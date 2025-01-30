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قتل ابنته لنشرها فيديوهات على "تيك توك"!

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:09
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أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن مواطنا من مدينة كويتا قتل ابنته البالغة 14 عاما لنشرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك".

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر في الشرطة أن والد البنت توجه إلى الشرطة بنفسه، زاعما أنها قتلت على أيدي مجهولين.
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ولكن خلال التحقيق وجمع الأدلة أصبح أفراد عائلة البنت مشتبه بهم في قتلها.

واعتقلت الشرطة والد البنت وشقيقه، واعترف الوالد في وقت لاحق بقتل البنت بسبب استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيبت البنت بالرصاص بالقرب من منزلها، وتوفيت متأثرة بجروحها أثناء نقلها إلى المستشفى.

وكان والدها منزعجا من أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا نشر الفيديوهات على "تيك توك"، لكنها رفضت مطالبه بالكف عن استخدامها.
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