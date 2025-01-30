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حاول إنهاء حياته للمرة 232.. شاورما تنقذ "مسافر الانتحار" في اللحظة الأخيرة

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:00
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حاول الشاب التركي حسن، البالغ من العمر 33 عاما، والملقب بـ"مسافر الانتحار"، إنهاء حياته للمرة 232، من خلال تسلقه سطح مبنى مكون من 5 طوابق في منطقة مانافغات بمدينة أنطاليا الساحلية.

وظهر حسن وهو يحمل سكينا وربطة عنق وقارورة بلاستيكية مليئة بالبنزين، مما أثار حالة من الذعر بين المارة.
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على إثر ذلك، تم تنبيه فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف، التي هرعت إلى المكان لاحتواء الموقف وإنقاذ الشاب.

وخلال المحادثة بين الشاب والشرطة، اعترف حسن بأنه كان جائعا جدا، فطلبوا له شاورما، تراجع على إثرها عن الانتحار.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، اشتهر حسن بمحاولاته المتكررة للانتحار في مختلف أنحاء البلاد، مما جعله يحظى بلقب "مسافر الانتحار".

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لإنقاذه وتقديم الدعم النفسي له، إلا أنه يواصل مساعيه المأساوية.
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