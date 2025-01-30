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منوعات
فتاة صينية توثق محاولة تحرش سائق مصري والسلطات تحقق (فيديو)
Lebanon 24
30-01-2025
|
15:00
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استعان سائق سيارة أجرة مصري بالتكنولوجيا للتحرش بسائحة صينية في حادث وثق بالفيديو وأثار ضجة وصدمة على وسائل التواصل ما دفع السلطات الأمنية المصرية إلى القبض عليه.
ولجأ السائق إلى تطبيق ترجمة فورية ليتحرش بالسائحة الصينية في مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بينما كانت تستقل سيارته "تاكسي"، حيث طلب منها الذهاب معه إلى المنزل.
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ويظهر المقطع أن السائق حاول التواصل معها بالعربية قبل أن يستعين بتطبيق الترجمة حيث استخدام هاتفه الجوال لترجمة محادثة مكتوبة.
وبعد رفضها لفكرة الذهاب معه إلى المنزل وأبدت استياءها من تصرفه، لم يمنعه ذلك من التمادي في تحرشه إذ قام بلمسها بطريقة غير لائقة وصرخت في وجهه معبرة عن غضبها.
وشاركت السائحة الصينية المقطع الذي سجلته بهاتفها على مواقع التواصل وانتشر سريعا بين المصريين وأثار استياءهم ونددوا بالفعل الذي "يضر السياحة بمصر".
وألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على السائق، ونقلت وسائل إعلام مصرية أنه تقرر حبسه 15 يوما للتحقيق في الحادث. (الحرة)
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