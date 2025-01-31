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منوعات
محل حلويات مصري يثير ضجة والسلطات تتدخل
Lebanon 24
31-01-2025
|
13:00
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أثار افتتاح فرع جديد لمحل "بلبن" المصري الشهير المتخصص في بيع الحلويات ضجة كبيرة في المغرب، حيث تسبب الإقبال الكبير من المغاربة على المحل في فوضى عارمة استمرت ثلاثة أيام.
وأدى هذا الاحتشاد إلى عرقلة حركة السير في حي المعاريف، أحد أشهر الأحياء في العاصمة الاقتصادية للمغرب، والمعروف بمحلاته الفاخرة.
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وقد اضطرت الشرطة للتدخل لتنظيم الوضع، حيث أشعرت السلطات صاحب المحل بضرورة الإغلاق المؤقت حتى يتم إيجاد حل لتنظيم الأمور، سواء عبر توسيع مساحة المحل أو ضبط تدفق الزبائن لتجنب الفوضى التي أثرت على حركة الحي الحيوي.
من جانبه، طلب صاحب المحل من زبائنه الحرص على التنظيم حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من خدماته، معربًا عن دهشته من الإقبال الكبير وغير المتوقع الذي شهده المحل منذ افتتاحه. (روسيا اليوم)
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