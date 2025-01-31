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في ظروف غامضة.. العثور على جثة طفل

Lebanon 24
31-01-2025 | 15:30
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عثر رجال المباحث على جثة طفل داخل مقلب قمامة فى دار السلام في مصر، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة.
وورد بلاغ لغرفة النجدة، يفيد العثور على جثة طفل بمقلب قمامة فى منطقة دار السلام، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفل عثر عليه بالمكان ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة كما يتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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