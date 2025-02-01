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منوعات
حادث مرعب في حديقة حيوان بمصر.. أسد يُباغت أحد الحراس وما حصل مروع (فيديو)
Lebanon 24
01-02-2025
|
03:00
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شهدت حديقة حيوان الفيوم غرب مصر أمس الجمعة حادثا مرعبا، إذ تعرض أحد الحراس لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل القفص المخصص له، ما أدى إلى وفاته على الفور.
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في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بوفاة عامل في الحديقة.
فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط العامل سعيد جابر علي محمد الدش (47 سنة) مصاباً بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزءاً من رأسه، وكاد يصيب ويلتهم آخرين.
ولفظ العامل أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى الفيوم العام.
فيما أكد شهود عيان أن السلطات تخلصت من الأسد بعدما أصيب بحالة هياج شديدة.
في حين أمرت السلطات بفتح تحقيق عاجل في الحادث وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.(العربية)
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