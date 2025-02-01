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مأساة تهز ألمانيا.. ابن الـ 12 عاماً لقى حتفه تحت عجلات ترام

Lebanon 24
01-02-2025 | 04:00
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هزت مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، أمس الجمعة، مأساة.

فقد لقي طفل عمره 12 عاماً حتفه تحت عجلات ترام، بعدما دفعه آخر يبلغ 13 عاما على السكة الحديدية، وذلك عقب مشادة بينهما، وفق تقارير.

ووقع الحادث في محطة ترام قرب بحيرة "ماكس آيث" في شمال شتوتغارت منتصف أمس الجمعة.
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فيما أعلن مكتب المدعي العام أنه تم تسليم الجاني المشتبه به إلى مكتب رعاية الشباب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

في حين رفض متحدث باسم الشرطة الإفصاح عما إذا كان هناك أطفال آخرون تورطوا أيضا في المشادة.(العربية)



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