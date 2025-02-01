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مقتل شاب إثر اعتداء آخرين عليه.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:19
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لقي شاب مصرعه، مساء الجمعة، إثر إعتداء من آخرين في محافظة بورسعيد في مصر.
كان قد تم الاعتداء على محمد السيد حسن الشناوى 40 سنة، أمام الغرفة التجارية، وتم نقله متأثرا بإصابته إلى قسم العناية المركزة بمستشفي السلام بورسعيد.
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وتوفى المصاب مساء اليوم داخل المستشفي، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)
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