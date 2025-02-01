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أفعى تنهي حياة ابن الأربع سنوات

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:00
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لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، إثر إصابته بتسمم ناتج عن "لدغة ثعبان" بمركز "جرجا" التابع لمحافظة سوهاج، جنوب مصر.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام يفيد بوصول الطفل "معتز" إلى المستشفى جثة هامدة.
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 وأفاد والد الطفل، وهو سائق يبلغ من العمر 30 عامًا، أنه أثناء لهو نجله أمام منزله المتاخم لأرضه الزراعية لدغه ثعبان، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، نافيًا وجود أي شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية به، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، أدى إلى توقف بعضلة القلب نتيجة لدغة الثعبان. (ارم نيوز)
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