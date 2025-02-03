فقد حوالي 2 بالمئة من مساحته.. انفصال قطعة كبيرة من أكبر جبل جليدي في العالم!

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أن أكبر جبل جليدي في العالم "A23a" فقد حوالي 2 بالمئة من مساحته.

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وتقول بولينا سولوشوك كبيرة خبراء المعلومات الجليدية والأرصاد الجوية المائية في المعهد "يتحرك جبل الجليد العملاق A23a حاليا على بعد 340 كيلومترا من جزيرة جورجيا الجنوبية في بحر سكوتيا جنوب المحيط الأطلسي. ويدور الجبل ببطء، وقد ابتعد حوالي 40 كيلومترا عن الساحل خلال عشرة أيام. بالأمس، انفصلت عنه قطعة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 2 بالمئة من مساحته الكلية".ووفقا لها، منذ نوفمبر عام 2023 تقلصت مساحة الجبل الجليدي خلال انجرافه في المياه بمقدار 11 بالمئة.وتجدر الإشارة إلى أن مقاس أكبر جبل جليدي على الكوكب A23a، يبلغ ضعف مقاس مدينة بطرسبورغ تقريبا. وقد انفصل هذا الجبل الجليدي العملاق عن الحافة الخارجية لجرف فيلشنر الجليدي في سبتمبر 1986. ظل الجبل الجليدي جانحا في بحر ويديل المركزي لأكثر من 30 عاما. ولكن في منتصف تشرين الثاني 2023، "استيقظ" وبدأ بالتحرك مرة أخرى، ونتيجة انجرافه وصل إلى المياه النظيفة. (روسيا اليوم)