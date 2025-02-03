Advertisement

منوعات

فقد حوالي 2 بالمئة من مساحته.. انفصال قطعة كبيرة من أكبر جبل جليدي في العالم!

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1314998-638741734868465806.jpg
Doc-P-1314998-638741734868465806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي أن أكبر جبل جليدي في العالم "A23a" فقد حوالي 2 بالمئة من مساحته.
 
وتقول بولينا سولوشوك كبيرة خبراء المعلومات الجليدية والأرصاد الجوية المائية في المعهد "يتحرك جبل الجليد العملاق A23a حاليا على بعد 340 كيلومترا من جزيرة جورجيا الجنوبية في بحر سكوتيا جنوب المحيط الأطلسي. ويدور الجبل ببطء، وقد ابتعد حوالي 40 كيلومترا عن الساحل خلال عشرة أيام. بالأمس، انفصلت عنه قطعة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 2 بالمئة من مساحته الكلية".
Advertisement

ووفقا لها، منذ نوفمبر عام 2023 تقلصت مساحة الجبل الجليدي خلال انجرافه في المياه بمقدار 11 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاس أكبر جبل جليدي على الكوكب A23a، يبلغ ضعف مقاس مدينة بطرسبورغ تقريبا. وقد انفصل هذا الجبل الجليدي العملاق عن الحافة الخارجية لجرف فيلشنر الجليدي في سبتمبر 1986. ظل الجبل الجليدي جانحا في بحر ويديل المركزي لأكثر من 30 عاما. ولكن في منتصف تشرين الثاني 2023، "استيقظ" وبدأ بالتحرك مرة أخرى، ونتيجة انجرافه وصل إلى المياه النظيفة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:00 | 2025-02-03
23:00 | 2025-02-02
14:00 | 2025-02-02
12:15 | 2025-02-02
12:09 | 2025-02-02
11:43 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24