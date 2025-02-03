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منوعات
دهسه حتى الموت.. جريمة مروعة بسبب خلافات سابقة بينهما
Lebanon 24
03-02-2025
|
08:05
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عاقبت محكمة مصرية، متهما بقتل شاب دهسا في ساحل نجع حمادي، بالسجن المؤبد.
وتعود أحداث القضية إلى 6 اذار 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "منصور.م" 20 عاما، تهمة قتل المجني عليه "عبد العزيز.ع" 20 عاما، بعد مشاهدته واقفا بالطريق العام قام بزيادة سرعة السيارة قيادته والتوجه نحوه والاصطدام به ودهسه قاصدا قتله، بسبب خلافات سابقة بينهما.
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وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد. (اليوم السابع)
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